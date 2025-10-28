ما موعد ومدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

كتب- محمد أبو بكر:

تحولت زيارة المتحف المصري الكبير، الكيان الأعظم في تاريخ المتاحف العالمية، إلى حلم يراود ملايين السياح والمصريين على حد سواء، لما يحتويه المتحف من كنوز مصرية قديمة وحضارات عالمية أخرى، بالإضافة إلى قاعات عرض عالمية صُممت خصيصًا لإبراز قيمة التاريخ والجمال الفني.

ويُعقد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف.

عرض تاريخي للمتحف والكنوز المصرية

وتتضمن الاحتفالية عرضًا يبرز قوة وعراقة الحضارة المصرية، حيث سيكون المتحف والمنطقة المحيطة به هما البطل الأساسي، بينما سيكون الملك توت عنخ آمون أبرز الشخصيات داخل القاعات، بعد نقله من متحف التحرير إلى المتحف الكبير.

والموسيقى الخاصة بالحفل من تأليف الموسيقار الكبير هشام نزيه، المعروف عالميًا، ويقود العرض الموسيقي المايسترو ناير ناجي، بمشاركة 78 عازفًا مصريًا وعدد كبير من العازفين الدوليين لتقديم موسيقى السلام، ويقام الاحتفال تحت إشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخصصت إدارة المتحف حضور حفل الافتتاح لكبار الزوار من ملوك ورؤساء دول، فيما سيُتاح للجمهور العادي زيارة المتحف ابتداءً من 4 نوفمبر، للاستمتاع بعروض ومقتنيات التاريخ الفرعوني والحضارات الأخرى.

