الجيزة: ضبط 40 مخالفة سرفيس لتقسيم خطوط السير - صور

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن جهاز السرفيس والنقل الجماعي تمكن من ضبط 40 مخالفة متنوعة، شملت تقطيع خطوط السير وتحصيل أجرة زائدة، والوقوف في مواقف عشوائية وذلك خلال 4 حملات تفتيشية مفاجئة نُفذت منذ الساعات الأولى من الصباح بمناطق اللبيني فيصل ومجمع المدارس بشارع الطيار فكري بإمبابة.

نُفذت الحملات بقيادة اللواء حازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد من السيارات المخالفة، وفض موقفين عشوائيين، أحدهما أمام سوبر ماركت أولاد رجب باللبيني فيصل، والآخر بمجمع المدارس بإمبابة، مع التحفظ على ثلاث سيارات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشدد محافظ الجيزة، على استمرار تنفيذ الحملات اليومية المكثفة لضبط منظومة النقل الجماعي وتحقيق الانضباط داخل المواقف وخطوط السير، مؤكدًا أن أولوية العمل خلال الفترة الحالية تتمثل في ضمان راحة المواطنين وعدم استغلالهم مع الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية.

