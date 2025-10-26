أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، أن القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل تمثل تتويجاً للدور المصري الإقليمي والدولي.

وقال خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، إن هذه القمة تأتي تتويجًا لعملية بدأت من قبل، حيث استضافت القاهرة مؤتمرًا كبيرًا مع الاتحاد الأوروبي أعلن فيه عن برنامج للشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف أن القمة الأخيرة في بروكسل شهدت مشاركة الرئيس السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها ناقشت تقييم اتفاقية شرم الشيخ ودور الاتحاد الأوروبي على المستوى الجماعي، وكذلك دور الدول الأوروبية على المستوى الثنائي في تنفيذ الاتفاقية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن الجانب الاقتصادي حظي باهتمام كبير في القمة، لافتاً إلى أن الاتفاقية شملت تمويلاً بقيمة 4 مليارات يورو، بالإضافة إلى منحة 75 مليون يورو للخدمات الاجتماعية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار هلال إلى أن الاهتمام الأوروبي بمصر يعكس تقديراً للدور المصري في المنطقة، موضحًا أن مصر نجحت في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ونقلت الخبرة في هذا المجال، كما أن موقعها المحوري في المنطقة العربية وكونها مدخلًا لإفريقيا يجعلها شريكاً استراتيجياً مهمًا.

وأشاد المفكر السياسي بالدبلوماسية الرئاسية المصرية، قائلاً: "وجود رئيس الدولة على رأس الوفد يسهل الاتصال المباشر ويبني روابط شخصية وثقة متبادلة، مما يسهم في تحقيق تفاهم أكبر بين القادة ويعزز العلاقات الثنائية".