خبير استراتيجي: إيران تعيد حساباتها بعد تراجع نفوذها بالشرق الأوسط

أكد العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إيران تسعى لإيجاد موقع جديد لها في الشرق الأوسط بعد أن وجدت نفسها خارج التسويات السياسية والإقليمية الجارية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" أن طهران كانت تمتلك دورًا مؤثرًا قبل السابع من أكتوبر، لكن موازين القوى شهدت تحولًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وتابع الخبير الاستراتيجي أن التصريحات الأخيرة حول استعداد حزب الله لفتح النار لا تعكس الواقع الفعلي، مشيراً إلى أن هذا السيناريو بعيد تمامًا عن الواقع، فالحزب لا يملك القدرة أو المصلحة للدخول في حرب جديدة.

وأضاف حمادة أن هناك مفاهيم خاطئة حول قوة حزب الله، مؤكدًا أن الوضع الداخلي للحزب غير مستقر كما يعتقد البعض، وأن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو الذي أوقف المواجهات وليس اتفاقاً مباشرًا مع الحزب.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن التطورات الإقليمية تدفع جميع الأطراف لإعادة حساباتها، لافتًا إلى أن إيران وحلفاءها يواجهون تحديًا كبيرًا في الحفاظ على نفوذهم التقليدي، وأن الموفدة الأمريكية ستطلب تحديد سقف زمني لاستلام السلاح من حزب الله.