أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يرأسه محمد جبران، وزير العمل، المنعقد اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أن ما أنفقه "الصندوق" خلال الأشهر الأربعة الماضية من 1 يوليو 2025 حتى 25 أكتوبر 2025، بلغ 36 مليونًا و700 ألف جنيه؛ ليصبح إجمالي ما أنفقه "الصندوق" منذ تأسيسه عام 2002 وحتى 25 أكتوبر 2025 مبلغ 362 مليونًا و500 ألف جنيه، على دعم منظومة التدريب المهني.

وأكد المجلس استمرار دور هذا "الصندوق" في دعم وتمويل كل الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني، وإنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة وجديدة بالتعاون مع كل الشركاء، مع تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتقديم المنح المجانية في سبيل تحقيق ذلك.

وناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل "الصندوق".