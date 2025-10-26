هيئة الدواء تبحث مع وفد من سنغافورة التعاون في تعزيز القدرات التنظيمية

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد هيئة العلوم الصحية بسنغافورة (HSA) برئاسة البروفيسور ريموند تشوا، الرئيس التنفيذي للهيئة، على هامش مشاركته في قمة منظمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA) لعام 2025، التي تعقد في العاصمة الهولندية "أمستردام".

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مجالات التعاون الفني والتنظيمي، حيث تبادل الجانبان الرؤى والخبرات في مجالات التيقظ الدوائي، والرقابة على الأسواق، والتجارب الإكلينيكية، والاختبارات المعملية، والإجراءات التنظيمية للمستلزمات الطبية، كما بحث الطرفان إمكانية إطلاق برامج تدريب مشتركة وتنظيم زيارات ميدانية للعاملين من كلا الجانبين، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة في سنغافورة ومصر.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون العلمي والتقني في بناء أنظمة فعالة للرصد والتقييم المستمر لجودة وسلامة الأدوية، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة في صناعة الدواء.

كما تناول اللقاء سبل تطوير المبادرات الإقليمية المشتركة التي يمكن لمصر وسنغافورة قيادتها في القارة الإفريقية وجنوب شرق آسيا، لدعم بناء القدرات التنظيمية وتعزيز الوصول العادل إلى الأدوية، والتأكيد على أهمية وضع خطة تعاون فني مشترك تتضمن برامج تدريب وزيارات تبادلية وبناء شبكات اتصال مباشرة بين الفرق الفنية في الجانبين، بما يدعم نقل الخبرات ويعزز من كفاءة منظومة الرقابة الدوائية المصرية، كما تم الاتفاق على استمرار الحوار بين الهيئتين تحت مظلة التعاون الآسيوي–الإفريقي لتوسيع نطاق الشراكات المستقبلية.

حضر الاجتماع من الجانب السنغافوري سيو وي تشوا، نائب المدير للشؤون الدولية، والدكتور يي هو لوي، نائب مدير إدارة المستحضرات العلاجية، وجيسيكا تيو، مساعد المدير العام لمجموعة الرقابة والتيقظ.

ومن الجانب المصري الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة لبناء شبكة شراكات دولية واسعة مع الهيئات المرجعية الرائدة عالميًا، وحرصها على الاستفادة من التجارب الآسيوية المتقدمة في تطوير النظم الرقابية وتعزيز الكفاءة المؤسسية، بما يسهم في تحقيق أهدافها نحو التنظيم المستدام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.