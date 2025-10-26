أحمد دياب رئيسًا للجنة الشباب بـ"الشيوخ".. وسيف زاهر وكيلًا

أسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن فوز أحمد دياب برئاسة اللجنة، والنائب هاني العيال وكيلًا، والنائب سيف زاهر وكيلًا، ونشأت حتة أمين سر.

وكان المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، افتتح الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد؛ لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة، سيتم انتخاب الرئيس والوكيلَين وأمين السر لكل منها.

ويتضمن جدول أعمال المجلس، اليوم الأحد، ثلاث جلسات عامة؛ الأولى يتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً.

وتشهد الجلسة الثانية إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

وتتضمن الجلسة الثالثة إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

