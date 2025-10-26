إعلان

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26-10-2025


كتب- محمد فتحي:

02:41 ص 26/10/2025

طقس القاهرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26-10-2025 على أغلب مدن ومحافظات الجهورية.

وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول اليل مائل للبرودة في آخره.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن وعواصم المحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 19 والعظمى 30 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- دمياط الصغرى 22 والعظمى 27 درجة.

- بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- السويس الصغرى 17 والعظمى 30 درجة.

- طابا الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27 درجة.

- العلمين الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- مطروح الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32 درجة.

- مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

- الفيوم الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

- بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.

- المنيا الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.

- أسيوط الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.

- سوهاج الصغرى 19 والعظمى 34 درجة.

- قنا الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

- الأقصر الصغرى 20 والعظمى 36 درجة.

- أسوان الصغرى 22 والعظمى 37 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 35 درجة.

