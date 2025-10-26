حالة الطقس اليوم.. أجواء خريفية ونشاط للرياح وسحب منخفضة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على معظم أنحاء البلاد .



قالت الأرصاد إنه من المتوقع أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.



وتنبأت الأرصاد بأن تسود شبورة مائية من 9:4 صباحا على الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.



وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



