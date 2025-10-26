إعلان

عمرو أديب يطلق حملة للاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير

كتب : حسن مرسي

12:16 ص 26/10/2025

الإعلامي عمرو أديب

وجه الإعلامي عمرو أديب دعوة للمصريين للاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر يوم السبت المقبل.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر، قال أديب: "أنا عايزك كمواطن مصري تكون فخور وسعيد أن يوم السبت الجاي المتحف المصري هيتفتح، هناك متحف مصري كبير سيكون أعجوبة من عجائب العالم، 100 ألف قطعة من الآثار العظيمة.. هناك زلزال في العالم ولكن في مصر حتى الآن لم يأخذ حقه".

وطالب مقدم "الحكاية" بتحرك مؤسسي واسع النطاق، قائلاً: "أين قصور الثقافة؟ أين وزارة الشباب؟ أين المحافظات؟ أين الجوامع والكنائس والإعلام؟".

وأشار إلى أن العالم كله يحتفل بهذا الحدث بينما التغطية المحلية لا تزال دون المأمول، معقبًا: "الناس بتوع الانتخابات عاملين دعاية أكتر من اللي اتعملت للمتحف المصري الكبير".

وأكد أديب على الأثر الاقتصادي الكبير للمتحف، قائلاً: "كل الناس اللي جاية دي بتصرف دولارات وبتشغل مطاعم وفنادق.. وتجر وراها 90 صناعة".

وشدد على أن مصر أصبحت مركزًا للعالم من خلال هذا الصرح الحضاري الكبير داعيًا الجميع على الشعور بالفخر والانتماء لهذا الإنجاز التاريخي الذي سيبقى شاهدًا على عظمة الحضارة المصرية.

