أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأسبق على أن الأقصى عهدة إسلامية خالصة لا يمكن التفريط فيها تحت أي سبب من الأسباب مشددا على أنه لا سلام دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وقال جمعة في منشور له عبر صفحته الشخصية فيسبوك"، هم يعتبرون إسرائيل الكبرى ميراث أجدادهم ونحن نؤكد أن الأقصى عهدة إسلامية خالصة وأنه لا تفريط في ذرة تراب من أرضنا ولا سبيل لسلام دائم بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وطالب جمعة بضرورة أن تنتقي إسرائيل مناهجها الدراسية بالمدارس التي تكرث الكره والغل تجاه العرب وقال" تنشئة الأطفال في إسرائيل على استباحة الدم العربي أمر خطير على أمن المنطقة والعالم وكما تُطالب السلطة الفلسطينية من إسرائيل بتنقية مناهجها فإننا نطالب إسرائيل بالمثل بتنقية مناهجها من كراهية العرب".

وانتقد جمعة الممارسات التي يمارسها المستوطنون اليهود بالضفة الغربية ضد الفلسطينيين وقال "عربدة قطعان المحتلين بالضفة الغربية لا تقل خطورة عن حرب الإبادة في غزة ويجب النظر إلى القضية الفلسطينية نظرة شاملة تتمثل في ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية".

اقرأ أيضا:

أجواء خريفية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بيان عاجل لوزارة الري بشأن ارتفاع مناسيب المياه بمناطق على مجرى النيل

5 آلاف عام حضارة.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الكبير قبل افتتاحه

الصحة: غلق مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة بـ 3 محافظات