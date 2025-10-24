نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ علي عبد الباقي، الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد رحلة حافلة بخدمة الدين والدعوة.

وأكّد الأزهر أن الفقيد الراحل كان أمينًا على نشر رسالة #الأزهر ومنهجه الوسطي وقيمه السمحاء، وقد جمع - رحمه الله - بين العلم والخلق الرفيع، وسخر حياته في خدمة دينه ووطنه والأزهر الشريف.

وشيخ الأزهر إذ ينعى الفقيد الراحل؛ فإنه يتقدَّم بخالص العزاء لأسرته ومحبيه، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.