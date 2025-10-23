موعد ومقر الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الأزهر للإيفاد 2025

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية، موعد عقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين إلى المسابقة العامة للإيفاد للعامين 2025/2026– 2026/2027م، التي ستعقد في مقر كليات: (اللّغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدين) بجامعة الأزهر في الدراسة، وذلك خلال الفترة من الاثنين 27 أكتوبر حتى الخميس 30 أكتوبر 2025م، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج.



وتجرى الاختبارات وفق الآتي:



الاثنين 27/10/2025:



(الرياضيات - اللُّغة الإنجليزيَّة - كيمياء عربي - الجغرافيا - فيزياء إنجليزي - أحياء إنجليزي - وعظ إسباني - وعظ إنجليزي - وعظ ألماني - وعظ فرنساوي - إعلام).



الثلاثاء 28/10/2025:



(القراءات - الوعظ - أحياء عربي - عربي إنجليزي - كيمياء إنجليزي - فيزياء عربي).



الأربعاء 29/10/2025:



(العلوم العربية - شرعي إنجليزي - التاريخ).



الخميس 30/10/2025:



العلوم الشرعية.



تعليمات عامة



- تبدأ الاختبارات الساعة الواحدة ظهرًا.

- الحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة على الأقل.

- يُسمح بدخول الاختبار فقط بعد إبراز بطاقة الرقم القومي.

- يُمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان.

- يمكن للمتقدمين تعرُّف رقم اللجنة، ويوم الاختبار، ومكانه وقاعته، من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.



تعليمات خاصة



- بالنسبة للتخصصات باللّغات الأجنبية؛ يؤدي المتقدمون اختبارين؛ أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الأجنبية، في يومين مختلفين وفق الموعد المحدد.



- بالنسبة إلى الوعظ (لغات)، سيُختبر المتقدمون اختبارين؛ أحدهما باللّغة العربية، والآخر باللغة الأجنبية، في يومين مختلفين بحسب الموعد المحدد.



وأكدت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة، والتقيد بالمواعيد المحددة؛ حرصًا على حُسن سير الاختبارات، وتيسير الإجراءات لجميع المتقدمين، راجية لهم دوام التوفيق والسداد.



يمكنكم الاستعلام عن موعد الاختبارات ورَقْم اللجنة ومكانها عبر الرَّابط الآتي: اضغط هنا







