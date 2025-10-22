تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أسعار الوقود والزيادات الأخيرة التي شهدتها، ولماذا اتخذت الحكومة القرار.

وقال مدبولي: لمّا استشرنا الخبراء نزود جنيه، وأرجع بعد 3 شهور أزود جنيه، قالوا لأ، عشان ده بيزود التضخم، فكل الخبراء قالوا لو هتفضل تمد في الزيادات سيؤدي إلى انخفاض التضخم لأماد أبعد، كل الاقتصاديين يقولون هذا في الغرف المغلقة، خُد القرار مرة واحدة، عشان تقدر تحس بالنتائج.

وأضاف مدبولي: طب فيه سيناريو نحط 6 أو 7 جنيهات في اللتر مرة واحدة؟ لأ ده هيخلي سعر الحاجات يزيد جدًّا، مع هذه الإجراءات لن يكون فيه احتياج لأي زيادات لمدة سنة كبيرة.. وصلنا للتوازن النسبي، عشان نمكن التسعير التلقائي سواء الزيادة أو النقصان، وهيكون متاح السعر يقل، وكان فيه اجتماع غير معلن مع الغرف التجارية قبل هذه الزيادة، وطلبت منهم مايكونش فيه زيادات.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "احنا جايين من بعيد أوي، ففي فترة كورونا لم نزد الأسعار، وتحملنا أعباء بالاقتراض كي لا نزيد الأسعار، على أمل تكون مؤقتة".

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: والحال أن الهيئة العامة للبترول، أصبحت تتحمل أعباء مالية هائلة، كان لازم نتحرك بصورة عشان نرجع للهيئة جزءًا كي تكمل. السعر غير مرتبط بسعر خام برنت.. لأ، مرتبط بحاجات كتير، عملنا إيه؟ كان هدفنا نرجع جزءًا لهذه الهيئة قبل نهاية 2025، عشان تقدر تعمل شغلها.. طب احنا بنسدد منين مستحقات الشركات الأجانب؟ من موارد الهيئة، ولما مقدرناش نسدد، فالشركات انسحبت، والإنتاج قلّ، ودلوقتي الشركات رجعت، والإنتاج زاد، وبيقلل الاستيراد، والإنتاج بيزيد، وده بيضمن استمرار الخدمة، كنا في منتهى الشفافية في هذا الأمر.