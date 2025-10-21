2000 دولار و25 ألف جنيه.. زيادة قيمة جائزة أفضل ناشر عربي بمعرض الكتاب

كتب- محمد شاكر:

كشف الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، أن جائزة أفضل ناشر عربي شهدت هذا العام زيادة في قيمتها المالية، بعد أن قرر اتحاد الناشرين العرب رفع مساهمته إلى 2000 دولار، وذلك وفق ما أبلغه به محمد رشاد رئيس الاتحاد خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وأوضح مجاهد في بيان، أن الجائزة كانت تُمنح سابقًا بقيمة 50 ألف جنيه مصري تُقسم مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين العرب، لتصبح هذا العام 25 ألف جنيه من الهيئة و2000 دولار من الاتحاد.

وهنأ مجاهد الفائزين مقدمًا، مؤكدًا أن باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب سيفتح خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر 2025، وذلك يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت، وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه، ما عدا جائزة الناشر العربي.

وتُمنح الجائزة في ستة عشر فرعًا، تشمل ثمانية مجالات أساسية هي:

النقد الأدبي، الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، كتاب الطفل، الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)، والعلوم الإنسانية (التراث والهوية)، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة الاستشارية العليا للمعرض.

كما خُصص فرعان للشباب تحت سن 35 عامًا في مجالي الرواية وعلوم المستقبل.

إلى جانب ذلك، تُمنح ست جوائز بالتعاون مع عدد من الجهات الثقافية، وهي:

جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث (بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية)

جائزة أفضل كتاب مترجم

جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل (بالتعاون مع المركز القومي للترجمة)

جائزة أفضل كتاب في الفنون (بالتعاون مع أكاديمية الفنون)

جائزة أفضل ناشر مصري (بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين)

جائزة أفضل ناشر عربي (بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب)



الشروط العامة للتقدم:

أن يكون العمل طبعة أولى وصادرًا عام 2025 وفق رقم الإيداع القانوني.

أن يكون المؤلف مصري الجنسية.

ألا يكون الكتاب مترجمًا (باستثناء أفرع الترجمة).

أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من العمل المرشح.

ألا يكون العمل قد حصل على أي جائزة أخرى.

ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال السنوات الثلاث الماضية.



أما بالنسبة إلى فرع الشباب، فيُشترط أن يكون الكتاب غير منشور، ومكتوبًا على الكمبيوتر، وموقعًا من صاحبه.

طريقة التقديم:

تُقدَّم الأعمال إلى مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب

(1194 كورنيش النيل – رملة بولاق – القاهرة)،

إما شخصيًا أو عبر البريد المسجل، على أن يوقّع المتقدم إقرارًا بأن الكتاب طبعة أولى (وفي حالة الشباب بأنه عمله الخاص ولم يُنشر من قبل)، مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي.

وتُسلَّم الأعمال الخاصة بفروع التراث إلى دار الكتب والوثائق القومية،

وأعمال الترجمة إلى المركز القومي للترجمة،

وأعمال الفنون إلى أكاديمية الفنون.

وأشار مجاهد إلى أن الجديد في هذه الدورة، هو الإعلان عن أسماء الفائزين مع انطلاق فعاليات المعرض، ليُتاح للجمهور الاحتفاء بهم طوال أيام الدورة السابعة والخمسين.