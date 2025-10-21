استقبل الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية؛ لتقديم التهنئة للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.



وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دوما ملحمة فريدة في تاريخ العسكرية المصرية شاهدا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين برهنوا حقيقة كونهم خير أجناد الأرض، موجها التهنئة لرجال القوات المسلحة؛ بمناسبة تلك الذكرى الوطنية المجيدة.



من جانبه.. أشار الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحا الأمن والاستقرار للوطن وسيظلان معاً يدافعان عن مقدراته مهما كلفهم ذلك من تضحيات، مشيداً بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن الداخلي للدولة المصرية.



وفي نهاية اللقاء، قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإهداء الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول عبدالمجيد صقر درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.