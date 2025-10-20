أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 21 أكتوبر حتى السبت 25 أكتوبر 2025.

وأكدت الهيئةن أنه يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا في أغلب المناطق.

وقالت الهيئة إن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح بين 28 إلى 30 درجة مئوية على السواحل الشمالية، و31 إلى 32 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و34 درجة على شمال الصعيد، بينما تصل إلى 39 درجة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة تتكون في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على المناطق ذاتها.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط محدود للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، موضحة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

وتوقعت الهيئة أن تستمر الأجواء المستقرة حتى السبت المقبل 25 أكتوبر، مع بقاء فرص الشبورة المائية الصباحية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

