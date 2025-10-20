جددت الشركة القابضة لكهرباء مصر توعيتها لجموع المواطنين للتأكيد على عدم التأخر في سداد فواتير الكهرباء خشية تطبيق الغرامة البالغ 7% ؜ حال عدم سداد الفاتورة خلال 30 يومًا من إصدارها، منوهة إلى أنه في حالة تكرار التأخير سيتم رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع مع تطبيق الغرامة.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أصدر قرارًا بتطبيق غرامة مالية بنسبة 7% لأصحاب العدادات القديمة المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية، وذلك لمن يتأخر من المشتركين عن سداد فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته، بهدف زيادة نسبة التحصيل وطبقا لقانون الكهرباء يتم أيضا رفع عداد الكهرباء بعد شهرين من تاريخ مطالبة المشتركين بسداد قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ودفعها بهذه الخطوات.

خطوات الاستعلام عن الفاتورة، من خلال الدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو الشركة القابضة لكهرباء مصر.

-الضغط على خانة الخدمات.

- الضغط على خانة "اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- كتابة البيانات: الاسم بالكامل، والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- الضغط على "استعلام".

طريقة دفع فاتورة أكتوبر 2025

يستطيع المواطنون دفع فاتورة كهرباء أكتوبر 2025 من خلال الإنترنت وهم فى المنزل ، حيث سهلت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها في محافظات الجمهورية مراجعة ودفع فاتورة كهرباء يناير 2025 إلكترونيا من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

ويمكن للمواطن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء www.eehc.gov.eg ثم الضغط على أيقونة الخدمات، واختيار ايقونة احسب استهلاكك ثم الدخول على ايقونة ادفع فاتورة الكهرباء . دفع فاتورة كهرباء يناير 2025 بالطرق الآتية.. الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير). 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي) 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري. 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) . 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية".