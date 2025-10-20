حذرت منه التعليم.. ماذا نعرف عن "فيروس الميتانيمو البشري"؟

أثار منشور رسمي أصدرته وزارة التربية والتعليم حالة من الاهتمام، بعدما حذر من انتشار فيروس "الميتانيمو البشري" داخل المدارس، ودعا إلى تطبيق إجراءات وقائية مشددة في جميع المديريات التعليمية بالمحافظات.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل فيروس الميتانيمو البشري "HMPV"، موضحة أنه فيروس تم اكتشافه عام 2001، وليس وباءًا جديدًا أو سلالة جديدة من "كوفيد-19".

وذكرت الوزارة في دليلها للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية، أن الأمراض التنفسية الحادة هي عدوى تصيب الجهاز التنفسي، وتسببها الفيروسات والبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى، هذه الأمراض تنتشر على مستوى العالم، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء، وتتشابه في أعراضها وطرق انتقالها وإجراءات الوقاية منها.

ومن الأمراض التنفسية الحادة الشائعة: الإنفلونزا الموسمية، كوفيد - ۱۹ ، الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، فيروسات الأدينو، فيروسات الراينو والإنتيرو (المسببة لنزلات البرد الشائعة)، فيروس الميتانيمو البشري، فيروسات البارا إنفلونزا.

وقد تختلف الأعراض حسب نوع الفيروس، لكن هناك أعراضاً شائعة بينها جميعاً، وتشمل: ارتفاع درجة الحرارة، السعال، احتقان أو سيلان الأنف، صداع وآلام في العضلات، التهاب الحلق، العطس، التعب

والإرهاق.

وذكرت الوزارة أن فيروس الميتانيمو البشري يعتبر مثل باقي الفيروسات التنفسية ومعدلات انتشاره متوسطة.

أعراض فيروس الميتانيمو البشري

وقالت الوزارة إن أعراض فيروس الميتانيمو البشري هي نفس أعراض الفيروسات التنفسية كالإنفلونزا والفيروس المخلوي وتشمل:

- سعال

- كحة

- ارتفاع في درجات الحرارة

أما بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري، فيتم التعامل معه بنفس الإجراءات الاحترازية المُتبعة في التعامل مع الفيروسات التنفسية الأخرى، ولا توجد أي إجراءات مختلفة، وتتمثل في:

- غسل اليدين

- تنظيف الأسطح

- ارتداء الكمامة في حال ظهور أي أعراض تنفسية

- التهوية الجيدة

- الحرص على تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية المتوازنة