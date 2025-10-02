مدبولي: نأمل أن تكون الزيادة المقبلة في أسعار الوقود هي الأخيرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه إذا استمرت المعدلات بالوضع الحالي في أسعار الوقود، فمن الممكن أن تكون الزيادة المقبلة هي الأخيرة، مشددًا أنه رغم ذلك فإن أسعار الوقود ستظل مدعومة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة خصصت 150 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، مضيفًا أن هذا الدعم يتضمن زيادة أسعار المحروقات المخطط لها كخطوة أخيرة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن توقف زيادات أسعار المحروقات خلال السنوات الماضية جاء بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الإقليمية، قائلًا: "هذه الأزمات أدت إلى فجوة كبيرة في الدعم، لكن الدولة مستمرة في تقديمه بشكل مستدام."