بعد استقالة 14 عضوًا.. مجلس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد السادس

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على فض دور الانعقاد السادس والأخير للمجلس.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على استقالة 14 عضوًا بالمجلس، لعزمهم الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبل.

وضمت قائمة الأسماء التي تم الموافقة على استقالتها، التالي:

1. أحمد عبد الجواد محمد محمد.

2- وليد محمود فوزي علي المليجي.

3- أحمد صبيح محمد خشانة.

4- سمير محمد البيومي أحمد رمضان.

5- مصطفى بيومي محمد بيومي.

6- فرج فتحي فرج علي.

7- سالم شتيوي سالمان غنيم.

8- محمد عبده صديق اللمعي.

9- دينا محمد نبيل محمد هلالي.

10- أكمل سامي نجاتي خطاب.

11- محمد مجدي فريد محمد.

12- نهى أحمد فتحي أحمد زكي.

13- عادل محمد حجازي أحمد.

14- ياسر محمد إسماعيل الهضيبي.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟

رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع