ممولة بالكامل.. آخر فرصة للتقديم بمنح "علي مصيلحي التعليمية"

كتب : عمر صبري

06:00 ص 02/10/2025

أمانة مجلس الجامعات الأهلية

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية أن اليوم الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية ظهرًا هو الموعد النهائي لغلق باب التقديم للحصول على منح "المرحوم الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمخصصة لطلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية أو ما يعادلها (STEM، مدارس النيل) من الدور الأول، بشرط توافر الاستحقاق الاجتماعي.


وتغطي المنحة المصروفات الدراسية كاملة، بالإضافة إلى سكن طلابي شامل للتغذية مماثل للمدن الجامعية، وذلك مجانًا، في عدد من الجامعات الأهلية وهي: الملك سلمان الدولية، أسيوط الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، سوهاج الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، الأقصر الأهلية، وذلك في تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل بمجالات: الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، إدارة الأعمال، السياحة، والفنون والتصميم.


وللتقديم ومعرفة كافة الشروط، يمكن للطلاب الدخول عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الأهلية اضغط هنا.

وسيتم الإعلان عن نتائج المنح يوم السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥.


مجلس الجامعات الأهلية آخر فرصة علي مصيلحي التعليمية

