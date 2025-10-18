قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة مريض بعمر 40 عاما يعاني ارتفاعا حادا بضغط الدم وغير مستجيب للعلاج بالأدوية حتي وصلت قياسات الدم لمعدلات خطرة تجاوزت 220/110.

وأشار جودة إلى قيام فريق جراحة المسالك البولية بمناظرة الحالة وعبر إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية بالصبغة تبين وجود ورم كبير نشط بالغدة الكظرية بالجانب الأيمن بحجم 12 سم وهو ما أرجع إليه الفريق الطبي السبب الرئيسي في الارتفاع الحاد في ضغط الدم.

وأوضح أنه تم تشكيل الفريق الجراحي بقيادة الدكتور أحمد يحيى استشاري المسالك البولية، وفريق التخدير بقيادة الدكتور الحسن مرسي- استشاري التخدير، حيث تم تحضير الحالة عبر إعطاء المحاليل والدم ومشتقاته وتجهيز سرير رعاية المريض فور الانتهاء من العمليات post operative.

وفي السياق ذاته أوضح يحيى أنه تم عمل استئصال كامل للورم والذي تزامن مع عودة سريعة وملحوظة لقراءات ضغط الدم للمعدلات الطبيعية 80/120 على أجهزة المونيتور وذلك في جراحة استغرقت الساعة ونصف الساعة ليخرج بعدها المريض بكامل وعيه إلى إحدى غرف القسم الداخلي بحالة طبية مستقرة دون الحاجة إلى رعاية مركزة أو نقل الدم.

وأضاف أن المريض غادر المستشفى بحالة طبية مستقرة خلال 48 ساعة للمتابعة الدورية بالعيادات الخارجية وبانتظام واستقرار لمستويات ضغط الدم دون الحاجة إلى الاستمرار على أدوية علاج الضغط.

وفي ختام حديثه أكد جودة أن الجراحة تمت بالكامل على نفقة الدولة ودون تحمل المريض أي نفقات مالية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

ووجه الشكر والتقدير للفريق الطبي والفريق المعاون على أدائهم المتميز ما يسهم إيجابا في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.