إعلان

المستشار محمود فوزى: التنوع والتعدد تحت قبه الشيوخ 2025 يعززان العمل البرلماني

كتب- نشأت علي:

11:29 م 18/10/2025

وزير الشئون النيابية محمود فوزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا، لتهنئة أعضاء مجلس الشيوخ جلسته الافتتاحية من الفصل التشريعي الثاني السبت، تنفيذًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد.

وقال المستشار محمود فوزي، إن والتنوع والتعدد اللذان تشهدهما تركيبة مجلس الشيوخ، يعززان طبيعة ما يتطلبه العمل البرلماني من خبرات مختلفة، ويثري الحياة السياسية في مصر، ويقدم الإضافة لبيت الحكماء المصري، نحو الوصول إلى أداء قوي ومتزن يليق بعراقة مجلس الشيوخ المصري.

وتمنى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التوفيق للسادة نواب مجلس الشيوخ، وتسديد خطاهم، من أجل تقديم عمل برلماني يليق بالمجلس الموقر، وبلادنا، مبديًا الاستعداد الدائم من الحكومة للتعاون مع مجلس الشيوخ، من أجل أداء متناغم بين مؤسسات الدولة، يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ محمود فوزي وزير الشئون النيابية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة