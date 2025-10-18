أصدر المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا، لتهنئة أعضاء مجلس الشيوخ جلسته الافتتاحية من الفصل التشريعي الثاني السبت، تنفيذًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد.

وقال المستشار محمود فوزي، إن والتنوع والتعدد اللذان تشهدهما تركيبة مجلس الشيوخ، يعززان طبيعة ما يتطلبه العمل البرلماني من خبرات مختلفة، ويثري الحياة السياسية في مصر، ويقدم الإضافة لبيت الحكماء المصري، نحو الوصول إلى أداء قوي ومتزن يليق بعراقة مجلس الشيوخ المصري.

وتمنى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التوفيق للسادة نواب مجلس الشيوخ، وتسديد خطاهم، من أجل تقديم عمل برلماني يليق بالمجلس الموقر، وبلادنا، مبديًا الاستعداد الدائم من الحكومة للتعاون مع مجلس الشيوخ، من أجل أداء متناغم بين مؤسسات الدولة، يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.