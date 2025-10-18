كشف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن وجود ازدواجية صارخة في التعامل مع قضية تبادل الرفات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا أن إسرائيل لم تلتزم بالتزاماتها كاملة رغم الوفاء الفلسطيني.

وقال رشوان خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب" على قناة "القاهرة الإخبارية": "المقاومة الفلسطينية سلمت نحو 28 رفاتًا لجنود إسرائيليين بموجب الاتفاق، بينما لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بتسليم أكثر من 400 جثمان لشهداء فلسطينيين، ولم يتم تسليم سوى قرابة 125 فقط حتى الآن".

وتساءل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "لماذا تثور كل هذه الضجة حول جثامين الإسرائيليين، بينما لا نسمع حرفًا واحدًا عن التزام إسرائيل بتسليم رفات الفلسطينيين؟"، معتبرًا أن هذا النهج يمثل ازدواجية إنسانية غير مقبولة.

وأكد الدكتور ضياء رشوان، أنه لا يجوز التفريق بين رفات ورفات، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يضرب القيم الإنسانية في مقتل، ويدلل على استمرار المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأشار رشوان إلى أن اتفاق شرم الشيخ تضمن بنودًا جوهرية غير مسبوقة، أبرزها منع تهجير الفلسطينيين بأي شكل، والنص الصريح على حق العودة للفلسطينيين المهجرين منذ عام 1948، فضلاً عن منع ضم أو احتلال قطاع غزة مستقبليًا.

وأضاف أن الاتفاق أقر مبدأ الإسناد المجتمعي لإدارة غزة، مما يمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه البنود تمثل اختراقًا سياسيًا حقيقيًا، خاصة أن حكومة نتنياهو لم تكن لتقبل سابقًا التوقيع على مثل هذه النقاط.

ولفت إلى أن ملف سلاح حماس يعد من أكثر القضايا حساسية، مشيرًا إلى وجود اقتراح بتجميد السلاح خلال هدنة تمتد 10 سنوات كحل وسط يحقق التهدئة ويمهد لمرحلة جديدة من التفاوض.