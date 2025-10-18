اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، برؤساء القطاعات ومديري ومسؤولي التدريب في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وجميع الشركات التابعة؛ للوقوف على أهداف ومضامين البرامج التدريبية ومستهدفاتها ومدى توافقها مع خطة إعادة الهيكلة والتطوير الذي يجري تنفيذه في جميع الشركات.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطة العمل والبرامج التدريبية، وإعادة التأهيل وبناء القدرات، ومراجعة تنفيذ برامج تنمية المهارات وتحسين بيئة العمل ورفع مؤشرات الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية.

واستعرض عصمت، خلال الاجتماع، البرامج التدريبية العامة والمتخصصة، ومراكز التدريب على مستوى الشركات والشركة القابضة، وبروتوكولات التعاون مع جهات التدريب الخارجية والمؤسسات العلمية والبحثية، ومدى الاستفادة من هذه البرامج ومتابعة المتدربين وتأثيرهم في تطوير الأداء، والتنسيق والتعاون بين الشركات لتبادل الخبرات وتعظيم العوائد من مراكز التدريب المتاحة على مستوى القطاع، والتي يبلغ عددها 20 مركزًا تدريبيًّا متنوعًا تغطي كل المجالات والتخصصات.

وناقش الوزير عمل لجنة التنسيق في مجال التدريب بين شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وإنشاء منصة موحدة للتدريب والتكامل، وعمل برامج لقياس مستوى المتدربين ومتابعتهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي، والتعاون مع الشركاء من الشركات العالمية في تنفيذ برامج تدريبية داخل الشركات، واستهداف شباب المهندسين والفنيين ببرامج تدريبية خاصة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التدريب على التقنيات الجديدة واعتماد الشبكة القومية للكهرباء على الطاقات المتجددة.

وتطرق عصمت، خلال الاجتماع، إلى مناقشة كيفية الدمج بين التدريب النظري والعملي وجلسات التوجيه والإرشاد؛ لتغيير السلوك وتنمية الاستعداد القيادي لدى المتدربين ومواكبة المفاهيم الإدارية وبناء القدرات وتطوير الإمكانات وتحسين المهارات الفنية في كل المجالات المتعلقة بالكهرباء، بالإضافة إلى الدورات الخاصة بمهارات التحفيز، وتحليل الشخصية، وبناء فريق عمل، وإدارة الوقت، وتحليل العمليات والأسباب وإدارة المشروعات، والقوائم المالية والتمويل والقروض والتخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير، والتحول الرقمي، في إطار حرص القطاع على إعداد كوادر شابة قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكل جوانبها بكفاءة عالية، وأهمية صياغة برامج متخصصة للقطاعات المختلفة ضمن خطوات تنفيذ خطة العمل الحالية لإعادة الهيكلة والتطوير، والاستمرار في تقديم برامج تدريبية فنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات وورش عمل لرفع وتحسين القدرات والمهارات الفنية ومواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية؛ لرفع كفاءة الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين وتأهيل كوادر جديدة.

وأكد عصمت أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها باعتباره ثروة حقيقية ومحورًا رئيسيًّا في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًّا في جميع الشركات التابعة، مضيفًا أن عملية التدريب المتواصل والمستمر إحدى أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي جميع الاحتياجات، موضحًا أن القطاع يمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة، والبرامج التدريبية العامة والمتخصصة والمتكاملة النابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التكنولوجية التي تشهدها الشركات؛ بما يُسهم في تطوير الأداء ونتائج الأعمال وينعكس إيجابًا بتحقيق التشغيل الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

أين تُخصص الموارد المادية التي وفرتها الحكومة من زيادة المحروقات؟.. "خطة النواب" توضح