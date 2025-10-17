"مكافحة الإدمان": 114 ألف مريض استفادوا من خدمات الصندوق خلال 9 أشهر

كتب- محمد أبو بكر:

تلقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا حول مجهودات الخط الساخن «16023»، والذي كشف عن تقديم الخدمات العلاجية لـ 114 ألفًا و717 مريضًا جديدًا ومتابعًا خلال أول 9 أشهر من عام 2025.

وأوضح التقرير أن الصندوق يواصل تقديم خدماته العلاجية مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية، لجميع المرضى، بما في ذلك سكان المناطق المطورة (بديلة العشوائيات) مثل: الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر.

وتنوعت الخدمات المقدمة ما بين المتابعة، والمشورة، والعلاج، والتأهيل، والدمج المجتمعي، حيث بلغت نسبة الذكور المستفيدين من الخدمات 96% مقابل 4% من الإناث. كما أشار التقرير إلى أن المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بلغت 35 مركزًا في 20 محافظة حتى الآن.

وأظهر تحليل مكالمات الخط الساخن أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 27% من إجمالي الاتصالات، تلتها محافظة الجيزة بنسبة 19%، وهو ما يُعزى إلى الكثافة السكانية الكبيرة وتوافر العديد من المراكز العلاجية في المحافظتين.

كما كشف التقرير أن الإنترنت جاء في مقدمة مصادر معرفة المواطنين بالخط الساخن، نتيجة جهود التوعية الإلكترونية المكثفة للصندوق عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، التي تضم نحو 2 مليون متابع، إلى جانب الحملات التوعوية عبر الوسائط الرقمية المختلفة، وجاء التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ضمن أبرز وسائل التعريف بخدمات الصندوق.

وووفقًا لتحليل بيانات المستفيدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، تصدرت المخدرات الاصطناعية مثل «الكريستال ميث، الاستروكس، الفودو، البودر، والشابو» قائمة المواد الأكثر انتشارًا، تلتها الحشيش، والهيروين، والترامادول، وحالات التعاطي المتعدد.

وبيّن التقرير أن المريض نفسه كان المصدر الأول للاتصال بالخط الساخن بنسبة 35%، تليه الأم بنسبة 13%، ثم الأشقاء (الأخ 14%، الأخت 12%)، ما يعكس تزايد الثقة في الخدمات المقدمة من قبل الصندوق بين المرضى وأسرهم.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان أن أصدقاء السوء يمثلون السبب الرئيسي للتعاطي بنسبة 63%، يليهم حب الاستطلاع بنسبة 23%. أما دوافع الإقبال على العلاج، فجاء في مقدمتها ضياع الصحة بنسبة 36%، ثم عدم القدرة المادية بنسبة 25%، إلى جانب المشاكل الوظيفية والضغوط والخوف من الفصل أو الملاحقة القانونية.

وأشار عثمان إلى استمرار عمل الخط الساخن «16023» في تلقي الاتصالات من الموظفين الراغبين في العلاج الطوعي، مؤكدًا أن الخدمات العلاجية تُقدَّم مجانًا وفي سرية تامة دون أي مساءلة قانونية طالما تم اللجوء للعلاج طوعًا قبل تنفيذ حملات الكشف عن المخدرات في أماكن العمل.

