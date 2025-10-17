ياسر الشرقاوي قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من الجامع الأزهر

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، ويلقي الخطبة الدكتور عبدالفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "الخطبة الأولى "بالتي هي أحسن"، والخطبة الثانية "التحرش آفة قبيحة"."، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.