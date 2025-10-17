التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام بالجيزة

قررت محافظة الجيزة، زيادة تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام وذلك بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

وتقرر زيادة تذكرة الأتوبيس العادي بهيئة النقل العام بمقدار 2 جنيه وذلك من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

كما تقرر زيادة تذكرة الأتوبيس المكيف من 20 جنيهًا إلى 23 جنيهًا بواقع 3 جنيهات للتذكرة الواحدة.

يذكر أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

