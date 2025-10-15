محافظ شمال سيناء: خطة طبية متكاملة لاستقبال الجرحى من غزة

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الدولة المصرية تلعب دورًا محوريًا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال المصابين، مشددًا على أن الهلال الأحمر يتولى الإشراف والتنفيذ بكفاءة عالية.

وقال مجاور خلال حواره على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الهلال الأحمر يدير عملية توزيع المساعدات بالتنسيق مع غرفة الأزمات بالقاهرة، مضيفًا أن محافظة شمال سيناء تشرف على تنفيذ هذه الجهود بدقة.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل ثلاث مراحل، نفذت منها مرحلة واحدة حتى الآن، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة وضعت خطة طبية متكاملة بثلاثة أنساق لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة.

وأضاف أن العيادات المتنقلة تقوم بتشخيص الحالات عند معبر رفح، تابعًا أن الأطقم الطبية تقدم دعمًا نفسيًا وتطعيمات للأطفال، بينما تتم مراجعة الأسماء بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الحالات الطبية يتم توجيهها إما إلى شمال سيناء أو محافظات مجاورة أو القاهرة بناءً على خطورة الإصابة، قائلاً إن بعض الحالات أُخليت مباشرة إلى العاصمة في السابق.

وتابع أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن التنسيق الدقيق بين الجهات المعنية يضمن وصول المساعدات والعلاج بسرعة وفعالية.

