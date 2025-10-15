حذر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من تدهور الأوضاع في قطاع غزة بشكل قد يؤدي إلى مواجهات داخلية خطيرة.

وقال خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن الأحداث الجارية قد تؤدي إلى الانتقال من السيناريو السيئ إلى الأسوأ، مشيرًا إلى تزايد احتمالات اندلاع مواجهات بين المليشيات الفلسطينية الداخلية.

وأوضح فهمي أن هناك نحو 7 مليشيات عميلة موجودة داخل القطاع، مؤكدًا أن بعضها كان محتجزًا في سجون السلطة الفلسطينية وأخرى في سجون حماس.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الخطورة تكمن في "التوقيت الحساس الذي تجري فيه مفاوضات حول مستقبل القطاع"، مشيراً إلى أن تعنت حماس في مسألة تسليم السلاح قد يعرقل خطوات تثبيت وقف إطلاق النار.

وتابع أن أي تعثر من جانب حماس أو إسرائيل "سيمنح الطرف الآخر ذرائع لعدم استكمال خطط الاستقرار"، محذراً من زيادة احتمال الانزلاق إلى مواجهة واسعة داخل القطاع.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على ضرورة ضبط الأوضاع السياسية والأمنية للحفاظ على الاستقرار النسبي في الوقت الراهن.

