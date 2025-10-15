مجلس النواب يعقد جلسة غدًا لمناقشة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
كتب : نشأت علي
مجلس النواب
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس 16 أكتوبر 2025.
وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
