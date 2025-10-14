خالد أبو بكر: قمة شرم الشيخ شهدت تغطية إعلامية عالمية غير مسبوقة

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي خالد أبو بكر عن التفاصيل خلف كواليس قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت أمس.

وقال أبو بكر، خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن التنظيم الدقيق والمشهد العام في القمة كانا على مستوى يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدًا أنه تابع تفاصيل اليوم لحظة بلحظة.

وأكد أن كل فرد في هذه الجهات أدى دورًا رئيسيًا في إخراج الحدث بهذا الشكل المشرف، معرباً عن تقديره لجهود جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني في ضمان نجاح المؤتمر.

وأشار إلى أن القمة شهدت تغطية إعلامية عالمية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الإعلاميين 600 شخص من مختلف دول العالم، مما جعل شرم الشيخ محط أنظار الإعلام الدولي خلال هذا اليوم التاريخي.