"وكيل الشيوخ": قمة السلام منعطف استراتيجي وخطوة أنقذت المنطقة من الدمار

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قمة شرم الشيخ للسلام، التي انعقدت أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثل منعطفًا استراتيجيًا هامًا في التاريخ الحديث، وخطوة أنقذت المنطقة والعالم من ويلات الحروب والدمار.

وأضاف وكيل الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ثقة العالم في اختيار مصر لانعقاد قمة السلام لها دلالات مهمة، منها التأكيد على ريادة مصر ودورها المحوري الكبير كـ"رمانة ميزان" لاستقرار المنطقة والعالم، فضلًا عن كونها الدولة المحورية المستقرة والمؤثرة في محيطها العربي والإقليمي.

وبيّن وكيل الشيوخ أن إشادة ترامب بزعيم مصر البطل الشجاع الرئيس السيسي تمثل تقديرًا لدوره الكبير في إنقاذ السلام في الشرق الأوسط، وأن التقدير العالمي لرئيس مصر هو شهادة حق وشكر للرئيس السيسي، الذي رفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية حتى تحقق السلام.

وتابع أبو شقة أنه متفائل بشكل كبير بإصرار الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي على استدامة السلام والتعاون بين شعوب المنطقة، والبدء في الإعمار من خلال مؤتمر ستدعو له مصر لاستكمال بناء غزة الحديثة، "غزة السلام".

وقدم أبو شقة الشكر والعرفان والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي برهن أنه حكيم سياسي ودبلوماسي بارع، حيث استطاع أن يحقق السلام وسط النيران المشتعلة، كما قدم أبو شقة الشكر إلى صقور جهاز المخابرات العامة المصرية، الذين قدموا الكثير في إنهاء الحرب، وأكدوا أنهم الذراع الطولى في المنطقة.