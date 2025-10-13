متحدث حركة الجهاد: لن نتنازل عن السلاح.. والصمود خيارنا الوحيد

أكد محمد الحاج موسى، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، أن حركته لن تتنازل عن سلاحها ولن تتراجع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها على قناة "النهار" بمناسبة قمة شرم الشيخ: "الشعب الفلسطيني لم يرفع الراية البيضاء"، مشيرًا إلى أن المقاومة أظهرت مرونة مسؤولة لكن حدودها واضحة.

وردًا على سؤال حول الضغوط الأمريكية لنزع سلاح المقاومة، أكد المتحدث باسم الحركة أن هذا المطلب غير مقبول.

وأضاف قائلاً: "نحن لا نتحدث بلغة المشاعر عندما نقول إننا لن نسلم سلاحنا"، موضحًا أن للمقاومة أوراق ضغط أخرى أثبتت فعاليتها، حيث فشل الاحتلال في تحرير أسراه دون التفاوض.

وتابع الحاج موسى محذرًا من المخطط الإسرائيلي الحقيقي وراء الحرب على غزة، قائلاً: "الهدف لم يكن تحرير الأسرى، بل كان تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.. كان يريد غزة بلا غزيين"، مؤكدًا أن هذه المخططات لن تقابل بالتنازل أو التراجع.

وأشار المتحدث باسم الحركة إلى أن خيار الصمود والمواجهة يبقى الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.

وشدد على أن "خيارنا الوحيد في هذا الوضع هو الصمود والمواجهة؛ هذا خيار الشعب الفلسطيني الوحيد ولن نفرط في حقوقه ولن نتراجع".