"الصحة" تغلق مصحة "دار النقاهة" بحدائق الأهرام لمخالفتها شروط الترخيص



أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مصحة "دار النقاهة" للطب النفسي وعلاج الإدمان، بمنطقة بحدائق الأهرام بالجيزة، لتشغيلها بدون ترخيص، في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.



وبحسب بيان، يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على سلامة المواطنين، وفق بيان اليوم.



أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع رئاسة حي الهرم وشرطة المرافق، تفقد المنشأة وتبين إعادة تشغيلها دون ترخيص، مع فض الأختام بدون إذن رسمي من الجهات المختصة.



من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة أغلقت المنشأة وشمّعتها، وتم تحرير محضر بالمخالفات، بالإضافة إلى قطع المرافق الحيوية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لمنع تشغيلها حتى استيفاء شروط الترخيص.



وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية لضمان التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والصحية، مؤكدًا التزام الوزارة بدورها في حماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين بحسم.