بيان من العمل بشأن وظائف بالإمارات



أعلن محمد جبران، وزير العمل، استمرار إجراء الاختبارات بمركز تدريب بولاق للعمال المتقدمين من فئة "النقاشين"، ضمن فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا للعمل في إحدى شركات المقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأوضح الوزير في بيان له، اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل لفتح أسواق جديدة للمصريين بالخارج، عبر التنسيق المستمر بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل، إلى جانب مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في مختلف الدول، وذلك بما يحقق رؤية الدولة في دعم العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لائقة لهم خارج البلاد.



من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص الوظيفية تم توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي في دولة الإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، وتشمل عددًا من المهن التي تتعلق بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، فضلًا عن تخصصات فنية أخرى مطلوبة في السوق الإماراتي.



وأشارت إلى أن فرص العمل التي تم الإعلان عنها توفر رواتب مجزية وحوافز متنوعة، إلى جانب مزايا اجتماعية وصحية متكاملة للعاملين، مؤكدة حرص الوزارة على اختيار الكفاءات المؤهلة وفق معايير مهنية دقيقة تضمن تمثيل العمالة المصرية بالشكل اللائق في الخارج.



