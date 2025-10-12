عمرو أديب: قضية سد النهضة تتفوق على غزة في الأولوية المصرية

أكد الإعلامي عمرو أديب أن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل تحديًا أكبر لمصر من القضية الفلسطينية، مشددًا على أنها الأولوية الأولى للأمن القومي المصري.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثار هذه القضية في توقيت استراتيجي خلال قمة شرم الشيخ، مضيفًا أن مصر لن تقبل أن تظل حصتها المائية تحت رحمة إثيوبيا دون اتفاق ملزم.

وأوضح أن المفاوضات في الولاية الأولى للرئيس ترامب كادت تصل إلى اتفاق، لكن إثيوبيا انسحبت في اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن السيسي يطالب اليوم بتدخل أمريكي قوي لحل هذه الأزمة.

وأضاف أن مصر تواجه مخاطر الجفاف الممتد ونقص المياه الذي يهدد الزراعة والتنمية، تابعًا أن الرئيس أكد بوضوح أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي.

وأشار إلى أن قمة شرم الشيخ تمثل بداية لمسار دبلوماسي جديد، قائلاً إن نجاحها يعتمد على استمرار الضغط الدولي، خاصة من الولايات المتحدة، لضمان حقوق مصر المائية.