أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن هناك زلزال ضرب شمال إثيوبيا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر على عمق 10 كم، مساء اليوم 11 أكتوبر 2025 الساعة 7:20 م بتوقيت القاهرة على بعد حوالى 600 كم شمال شرق سد النهضة.

وقال شراقي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كما ضرب زلزال تابع بقوة 5 درجة الساعة 9.38 م، ويقع مراكز الزلازل شمال منطقة الأخدود الأفريقى فى إثيوبيا.

وأضاف شراقي: سبق هذان الزلزالان اثنين آخرين بقوة 4.2 درجة الساعة، 3.7 م، 5.3 درجة الساعة 7.01 م، مشيراً إلى أنه قد حدثت موجة زلزالية فى ديسمبر 2024 حتى فبراير 2025 عددها 262 فى 2025 رغم أن المتوسط 6 زلازل سنويا قبل 2021، كان أشدها 5.9 درجة فى 14 فبراير 2025. وقد حدث زلزال هو الأقرب من سد النهضة على بعد 100 كم بقوة 4.4 درجة فى 8 مايو 2023.

وتابع شراقي: تأثير سد النهضة على زيادة النشاط الزلزالى فى إثيوبيا أمر وارد ويحتاج إلى مزيد من الدراسات العلمية للتأكيد.

وأكمل: مراكز زلازل اليوم تبعد حوالى 600 كم عن سد النهضة، وبالتالى ليس لها تأثير حاليا، وعندما نذكر النشاط الزلزالى فى إثيوبيا ليس معنى ذلك أننا ننتظر إنهيار سد النهضة، أو نعتمد على ذلك كحل دائم، ولكن للأخذ فى الاعتبار أن إثيوبيا دولة ذات نشاط زلزالى، وهناك مخاطر طبيعية من زلازل وفيضانات، وكان يجب أن يراعى ذلك فى تصميم السد وأن تلتزم إثيوبيا بالمواصقات الأمريكية الأصلية بسعة تصل إلى 17 مليار م3، ويظل شبح الانهيار موجود لأسباب طبيعية أو بشرية.

وواصل: سد النهضة سوف ينشئ نظام زلزالى بعد عدة سنوات من الآن، ونظرًا لاكتمال السد بالمواصفات المبالغ فيها فإنه يجب أن يراعى ذلك عند الملء فى المستقبل بحيث لايزيد عن 40 مليار م3.

وختم بقوله: مرة أخرى الزلازل الحالية بعيدة عن السد وليس لها تأثير، إلا إذا حدث زلزال أقوى وأقرب.