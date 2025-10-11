السيسي يستقبل العناني بعد فوزه بمنصب المدير العام لليونسكو

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتجديد التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، وحصوله على تأييد 55 من أصل 57 دولة، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.

وأكد الرئيس، أن هذا الفوز يُعد إنجازًا تاريخيًا يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر، ويجسد التقدير الدولي العميق لإرثها الحضاري وثقافتها العريقة وإسهاماتها الفكرية، فضلًا عن حضورها المؤثر في المحافل الإقليمية والدولية، كما أعرب عن بالغ التقدير والامتنان للدول التي منحت مرشح مصر دعمها.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد العناني عبّر من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على الدعم الكبير الذي حظي به منه، ومن وزارة الخارجية وسفرائها ودبلوماسييها وبعثة مصر لدى اليونسكو وأعضاء حملته للترويج للترشيح، والأجهزة الوطنية المعنية، والذي تُوّج بهذا الفوز التاريخي.

وأكد الدكتور العناني، أن الثقة الدولية التي مُنحت له تُحمّله مسؤولية كبيرة، تستوجب منه العمل المتواصل لتعزيز التعاون الدولي في سبيل حماية التراث الإنساني، ونشر المعرفة، وترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح بين مختلف الحضارات.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد العناني أشار إلى أن رؤيته للمرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق أهداف منظمة اليونسكو، وتفعيل دورها في مجالات اختصاصها.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس، على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة اليونسكو في المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وفي جهود صون التراث الإنساني، مؤكدًا التزام مصر بدعم أنشطة المنظمة ومبادراتها الإنسانية، والعمل المشترك لمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

تعرف على موعد شهر رمضان 2026

أجواء خريفية وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة