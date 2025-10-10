مطار العريش يستقبل "طائرة مساعدات سعودية" لصالح سكان قطاع غزة

(أ ش أ):

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة طائرة مساعدات إنسانية متنوعة من السعودية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال مصدر مسئول في مطار العريش - في تصريح له اليوم - إن الطائرة محملة بالمساعدات من السلال الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإرسالها لقطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

يذكر أن إجمالي عدد الطائرات السعودية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بلغ 67 طائرة، وأن عدد الطائرات التي وصلت إلى بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023 بلغ 1042 طائرة تحمل مساعدات حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة مقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.