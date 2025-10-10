شهدت مصر، اليوم الجمعة أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة للمستشار الألماني للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تستضيفها مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يوجه دعوة للمستشار الألماني لحضور احتفالية إبرام اتفاق وقف الحرب في غزة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة للمستشار الألماني للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تستضيفها مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

49% زيادة في أعداد السائحين الإيطاليين إلى مصر خلال النصف الأول من 2025

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في الدورة الـ62 من المعرض السياحي الدولي TTG Travel Experience 2025، الذي تُقام فعالياته حاليًا بمدينة ريمني الإيطالية.

لمدة ـ12 ساعة.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة في هذا الموعد - خريطة بالأماكن

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه في الجيزة بعدد من المناطق التابعة لمركزي أطفيح والهرم، وذلك لتنفيذ أعمال مشروعات البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي ومترو الأنفاق، في إطار جهود المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

أمطار ورياح وشبورة.. توقعات طقس غدًا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 11 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وزارة التنمية المحلية: الانتهاء من 75% من أعمال تطوير شارع إبراهيم بالكوربة

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع إبراهيم في القطاع الواصل بين شارعي الأهرام وبغداد بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، والذي بدأت أعماله في يوليو الماضي، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدد من الوزارات والجهات المعنية، ضمن خطة الوزارة لتطوير المناطق التراثية والتاريخية بعدد من المحافظات.

تبدأ من 23 ألف جنيه.. أسعار العمرة لشهر أكتوبر - اقتصادية و 5 نجوم

يهتم عدد كبير من المواطنين خلال هذه الفترة بالبحث عن أفضل عروض وبرامج العمرة، خاصة تلك التي تشمل أسعار الطيران والإقامة، باعتبارها من أهم الشعائر الدينية التي يحرص المسلمون على أدائها.

لا إجبار.. وزير العمل يكشف تفاصيل العقود غير محددة المدة بالقانون الجديد

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد جاء ليحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل، من خلال إقرار عقود أكثر مرونة وتنظيمًا، بما يضمن علاقة عمل عادلة ومستقرة.

بحضور علي جمعة ووزراء سابقين.. تشييع جنازة شقيقة إبراهيم محلب بمسجد الشرطة

شيعت بعد صلاة الجمعة، جنازة الدكتورة منى محلب شقيقة المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق.

