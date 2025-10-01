السيسي يتابع مشروعات "مستقبل مصر" ويوجّه بدعم التوسع الزراعي

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد د. بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لمتابعة مستجدات التنفيذ في مشروعات الجهاز.

وبحسب بيان صحفي، صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول ما يشمله الجهاز من أنشطة متنوعة في مجالات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

وعرض المدير التنفيذي للجهاز جهود التوسع الزراعي في منطقة "الدلتا الجديدة" بالظهير الغربي، والمشروعات الجاري تنفيذها بجنوب مصر ومدينة مستقبل مصر الصناعية، إلى جانب التعاون مع وزارتي الزراعة والتموين في تطوير البورصة السلعية، ورفع القدرة التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يسهم في تلبية احتياجات الدولة.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وضمان استدامة تأمين احتياجات المواطنين، مشددًا على تقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البُعد الاستراتيجي، وعلى رأسها صوامع الغلال والحبوب، ومواصلة خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية وتطوير منظومة التصنيع الزراعي، مع تحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين.

كما تم استعراض دور الجهاز في التنمية العمرانية، حيث جرى عرض تطورات إنشاء مدينة بيئية بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين، بهدف تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.

واختتم الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أن مشروعات جهاز "مستقبل مصر" تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موجّهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز تلك المشروعات.