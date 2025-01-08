مدبولي: نعمل على دعم المصانع المتعثرة وتسهيل إتاحة الأراضي لدعم الصناعة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصناعة ليست مرتبطة بعام 2025 فقط بل تعمل على هذا الملف بصورة مستدامة.

وأضاف "مدبولي"، أن الحكومة تستهدف عدد كبير من المصانع كانت متعثرة بسبب أن صاحب المشروع نفسه لم يقم بالدراسات الكافية والإدارة السليمة لتنفيذ المشروع بعيدًا عن تداعيات الوضع الاقتصادي والفوائد والتضخم، قائلًا:"حتى دول بنتكلم معاهم وبنحاول نقدم ليهم دعم".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن إتاحة الأراضي أصبحت تحدث بأسرع صورة ممكنة، وهذا عمل الحكومة منذ هذه اللحظة حتى الفترة المقبلة.

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