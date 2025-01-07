50 عاما على رحيل أم كلثوم.. "الوطنية للإعلام" تكرم أفرادا من عائلتها الخميس

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، تنظيم حفلا لتكريم لأسرة مسلسل أم كلثوم، والذي يعتبره الكثير من النقاد المسلسل الأشهر في تاريخ مسلسلات السير الذاتية في العالم العربي.

وقال الكاتب أحمد المسلماني في بيان له، اليوم، إن تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور أكثر من ٢٥ عاماً على عرضه على شاشة التليفزيون المصري والعديد من الشاشات العربية، يتواكب مع الذكري الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الهيئة ستقيم حفلاً غنائياً بهاتين المناسبتين في مسرح ماسبيرو، والذي سيكون الحفل الأول بالمسرح منذ سنوات طويلة.

وكان التليفزيون المصري أنتج رائعته (أم كلثوم) للمخرجة أنعام محمد علي والكاتب محفوظ عبد الرحمن عام ١٩٩٩ ، وقد قامت ببطولة العمل الفنانة الكبيرة صابرين، وشارك فيه نخبة من الفنانين المصريين من بينهم أحمد راتب، وحسن حسني، ورشوان توفيق، وعبد العزيز مخيون، وخالد الصاوي، وريهام عبد الحكيم، وعزت أبو عوف، وسميرة عبد العزيز، وميرنا وليد، ورياض الخولي، وسعيد عبد الغني، وأشرف زكي، ومنال سلامة، ومحسنة توفيق، وتوفيق عبد الحميد، وسميرة عبد العزيز، ومحمد أبو داوود وخالد صالح، ونادية رشاد، وأحمد صيام، وكمال أبو رية، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وعزة بلبع، وصفاء الطوخي.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم بعض أفراد عائلة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم.



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