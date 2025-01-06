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بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح

07:31 م الإثنين 06 يناير 2025

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد

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كتب- عمرو صالح:
ترأس البابا تواضروس الثاني، منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأ توافد العديد من المهنئين على كاتدرائية ميلاد المسيح قبيل بدء قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالإسكندرية.

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قداس عيد الميلاد البابا تواضروس كاتدرائية ميلاد المسيح
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