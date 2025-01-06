بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح

كتب- عمرو صالح:

ترأس البابا تواضروس الثاني، منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأ توافد العديد من المهنئين على كاتدرائية ميلاد المسيح قبيل بدء قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالإسكندرية.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يرعى احتفالية "يوم الثقافة" لتكريم رموز الإبداع المصري





قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس



