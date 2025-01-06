بالصور.. كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية تتزين استعدادًا لقداس عيد الميلاد
06:43 م الإثنين 06 يناير 2025
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كتب- عمرو صالح:
تصوير- محمد معروف:
استعدت الكنيسة الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبدء احتفالات عيد الميلاد المجيد 2025.
ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد، ومن المقرر أن يبدأ القداس الساعة السابعة مساءً، كما يُمكن الوصول بسيارات خاصة أو أتوبيسات تُوفرها الكنيسة التابع لها الفرد.
ورصدت عدسة مصراوي آخر الاستعدادات للقداس في العاصمة الإدارية الجديدة.
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