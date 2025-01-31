خبير علاقات دولية: نشر صحيفة إسرائيلية صورة السيسي مع الرئيس الإيراني السابق تهديد لمصر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، أن نشر صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، يُعد تهديدًا مباشرًا لمصر.

وقال "سنجر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التصرف يعكس اختلالًا في توازن العلاقات من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي مع دول الجوار، مشيرًا إلى أن تلك الدول قد رفضت المشروع الظالم المتمثل في تهجير الفلسطينيين.

وأضاف سنجر: "ما حدث يُعد تهديدًا مباشرًا للرئيس السيسي، وكأن مصر ترتبط بعلاقات مع دولة تعتبرها أمريكا مارقة".

وأوضح أن الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس السيسي تقوم على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول، وهو ما يعكس حكمة كبيرة في التعامل مع القضايا الدولية.

وأكمل خبير العلاقات الدولية: "أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي لهما حساباتهما، وكذلك مصر لها حساباتها الخاصة، ومع ذلك، فإن نشر هذه الصورة قد يكون محاولة للضغط على مصر، بهدف تصويرها كدولة مارقة أو غير ملتزمة بالسياسة الأمريكية".

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