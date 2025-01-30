برلمانية: تصريحات الرئيس تؤكد رفض مصر لأي إملاءات خارجية بشأن القضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفض ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني تعكس موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفيتها.

وأوضحت متى، في بيان صحفي، أن مصر على مر العصور كانت داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي.

وأضافت أن الرئيس السيسي وجه رسالة قوية ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي تصور أن مصر قد تقبل بمخطط تهجير الفلسطينيين، دون إدراك أن القيادة السياسية المصرية ترفض أي ضغوط أو إملاءات خارجية.

وشددت النائبة على أن مصر ستظل دائمًا المدافع الأول عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدة أن الحل الأمثل يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، حيث يعيش شعبها بأمان، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال وحدة الصف الفلسطيني.

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