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البابا تواضروس: علاقاتنا طيبة مع كافة الكنائس

11:18 م الأربعاء 29 يناير 2025

البابا تواضروس الثاني

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كتب- محمد أبو بكر:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، السفير حسين السحرتي، سفير مصر في الڤاتيكان.

قدم قداسة البابا خلال اللقاء نبذة عن تاريخ نشأة الطوائف المسيحية، إثر الانشقاق الذي حدث في القرن الخامس الميلادي، ولفت قداسته إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمسكت بالإيمان المستقيم عبر العصور.

وأكد قداسة البابا على العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف الكنائس الأخرى، مشيرًا إلى أوجه التعاون الاجتماعي والثقافي القائم بين الكنيسة والڤاتيكان.

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البابا تواضروس الثاني سفير مصر في ال?اتيكان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السفير حسين السحرتي
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